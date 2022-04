Da Redação

Morre menina que foi atropelada por carro alegórico

Raquel Antunes da Silva, a menina de 11 anos que foi atropelada por um carro alegórico na saída da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, morreu no início da tarde desta sexta-feira (22). A garota estava internada em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) pediátrico do Hospital Municipal Souza Aguiar.

Após o acidente, que ocorreu na noite de quarta-feira (20), Raquel recebeu os primeiros socorros no posto médico da Sapucaí e, em seguida, foi encaminhada já em estado grave para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade.

Uma perna da garota foi amputada e ela corria o risco de perder a outra. Ela foi submetida a um procedimento cirúrgico, que durou cerca de 7 horas, e, durante o procedimento, Raquel teve parada cardíaca e traumatismo no tórax.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) afirmou que o desfile violou as regras de segurança, ao não respeitar as normas sobre presença de crianças e adolescentes no desfile e na dispersão da escola de samba.



A 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude da Capital deve tomar providências.