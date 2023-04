Morre menina após incêndio criminoso no Rio

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Morreu nesta sexta, 7, a menina de 4 anos que teve 90% do corpo queimado após um homem colocar fogo em um ônibus com passageiros na região central de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, no dia anterior.

Heloise Victoria da Silva Ribeiro estava internada no CTI Pediátrico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

A criança sofreu queimaduras de 2° e 3° graus em 90% do corpo. A mãe da menina, Larissa Silvestre da Silva, de 26 anos também ficou ferida e estava internada ontem no hospital privado Caxias d'Or.

O suspeito de atear fogo ao ônibus lotado de passageiros está internado sob custódia policial. Ainda não se sabe a motivação do crime. Outras pessoas que viajavam no ônibus também ficaram feridas. A Secretaria de Saúde de Duque de Caxias disse que mais três feridos tiveram alta hospitalar.

Outro caso

Na quarta, uma menina de 9 anos morreu após ser baleada em Madureira, zona norte do Rio. Ester de Assis de Oliveira foi uma das cinco atingidas durante confronto da Polícia Militar e suspeitos, segundo a corporação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.