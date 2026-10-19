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DIREITOS HUMANOS

Morre mãe senhora de Ewá, liderança do candomblé, aos 104 anos

A ialorixá dedicou mais de sete décadas à preservação das tradições

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre mãe senhora de Ewá, liderança do candomblé, aos 104 anos
Autor Foto: Arquivo pessoal

Elza Bahia de Araújo, conhecida como Mãe Senhora de Ewá, morreu em Salvador no último sábado (17). Uma das mais antigas lideranças do candomblé no Brasil, a ialorixá (mãe de santo) do Ilê Axé Omi Ewá tinha 104 anos de idade, completados no último dia 11 de setembro.

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Em nota, o Ministério da Igualdade Racial destacou que a ialorixá dedicou mais de sete décadas de vida à preservação dos saberes do candomblé e de suas tradições, sendo reconhecida também por acolher pessoas em sua comunidade.

“Seu legado está vivo na generosidade de seus ensinamentos, na comunidade que ajudou a fortalecer e na continuidade das tradições do candomblé.”

Representantes do Ilê Axe Omi Ewá reverenciaram a memória de Mãe Senhora de Ewá, ao afirmar que ela cumpriu seu matriarcado como ialorixá do terreiro, “deixando sua marca na história, na fé e na ancestralidade do nosso povo”.

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CANDOMBLÉ Cultura Afro-Brasileira Ialorixá Legado Ancestral Mãe de Santo Tradições Religiosas
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