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Morre mãe que teve corpo incendiado ao tentar impedir filho de queimar moto no ES

Silvia Pereira, de 56 anos, estava intubada desde o dia 28 de abril; filho provocou incêndio ao ter o veículo parado pela PM por falta de placa

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 17:52:16 Editado em 04.05.2026, 17:53:17
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Morre mãe que teve corpo incendiado ao tentar impedir filho de queimar moto no ES
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Morreu nesta segunda-feira (4) a mulher de 56 anos que sofreu graves queimaduras após o próprio filho atear fogo em uma motocicleta durante uma abordagem da Polícia Militar. O incidente ocorreu no último dia 28 de abril, no distrito de Melgaço, no município de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo. A vítima, identificada como Silvia Pereira, estava internada em estado grave e intubada no Hospital Estadual Jayme Santos Neves. Com a confirmação do óbito, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

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O caso aconteceu quando Weverton Pereira Oliveira, de 33 anos, foi parado em uma fiscalização de trânsito porque a sua motocicleta estava sem a placa de identificação. Durante a abordagem, o homem despejou combustível e ateou fogo no próprio veículo. Imagens de câmeras de videomonitoramento registraram o momento exato em que a mãe tenta conter a ação do filho e acaba sendo atingida pelas chamas. No vídeo, é possível ver os policiais recuando enquanto a mulher, já em chamas, rola no chão na tentativa de apagar o fogo. Ela foi socorrida pelo próprio filho e por uma pessoa que passava pelo local.

Silvia sofreu queimaduras severas no rosto e nos braços. Weverton também se feriu na ação, recebendo atendimento médico para queimaduras nos braços. Após receber alta hospitalar, ele foi imediatamente transferido para o sistema prisional. O suspeito passou por audiência de custódia na última quinta-feira (30) e teve a prisão mantida pela Justiça. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, e o homem foi autuado em flagrante, inicialmente, por tentativa de homicídio com emprego de fogo, incêndio e resistência à ação policial. A motocicleta incendiada foi apreendida.



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