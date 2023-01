Morre mãe de crianças Yanomami com desnutrição grave

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Crianças indígenas Yanomami com desnutrição

Uma mulher Yanomami, de 33 anos, morreu nessa sexta-feira (27), em Boa Vista. Ela tinha desnutrição grave e estava na UTI do Hospital Geral de Roraima. A indígena era mãe de duas crianças que estão internadas no único hospital infantil do estado, também em tratamento por desnutrição grave.

continua após publicidade .

O pai das meninas, também doente, as acompanhava no Hospital da Criança Santo Antônio. Ele foi informado sobre a morte da esposa na unidade ainda na sexta e decidiu acompanhar o corpo até a comunidade, para participar do ritual fúnebre. Um servidor da saúde deve ficar com as crianças enquanto o pai estiver ausente. As informações são do G1.

O g1 teve acesso à declaração de óbito da vítima emitida pelo hospital. No documento, cita que ela teve acidose metabólica refratária e pseudocolite membranosa, que ocorre quando o paciente sofre de uma intensa desidratação, carência de nutrientes e inflamação intestinal que pode ser causada por verminose.

continua após publicidade .

Após saber da morte da esposa, o marido foi levado à Casa de Saúde Yanomami, em Boa Vista, onde está inconsolável com a perda.

Menino de 9 anos e liderança morrem

Além da morte da mulher em Boa Vista, um menino de 9 anos e uma liderança morreram na comunidade Komatha, região de Surucucu.

continua após publicidade .

As mortes foram constatadas por equipe do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. "No local, a equipe identificou o óbito de uma criança e um adulto yanomami."

Além disso, três adultos foram resgatados e levados para atendimento médico em Surucucu. A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) vai investigar a causa dos óbitos.

Segundo o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuana(Condisi), Júnior Hekurari Yanomami, a criança que morreu, a liderança e os resgatados estavam com malária.

Hekurari informou ainda que ao menos outros três indígenas morreram em comunidades dentro da Terra Yanomami.

Siga o TNOnline no Google News