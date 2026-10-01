Morre Lito Sousa: influenciador conheceu a mulher por meio da aviação

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa morreu nesta quinta-feira, 1º, aos 59 anos, após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara e que não tem cura. Ele ganhou fama e milhões de seguidores após criar o canal do YouTube Aviões e Músicas. Além de ser uma paixão do ex-mecânico, a aviação também teve outro papel importante na sua vida: foi através dela que conheceu sua mulher, Mila Seidl, em 2014, quando ela lhe procurou para perder o medo de voar.

A história foi contada pelo casal em entrevistas e em um vídeo do canal de Lito. A empresária contou que iria passar o aniversário com a irmã em Lyon, na França, e que a ansiedade causada pela ideia de atravessar o oceano no avião a levou ao blog Aviões e Músicas, administrado por Lito.

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"Eu já tinha ido ao psicólogo, feito terapia, tomado remédio, minha mãe já me levou para fazer uma cirurgia espiritual para perder o medo, mas nada funcionou. Abri o Google e a primeira referência era do blog. Comecei a ler o post e aquilo era muito diferente do que eu já tinha lido sobre aviação. Ele estava falando de uma forma muito tranquila, muito científica e conforme fui lendo, fui ficando mais calma", lembrou.

Ela imprimiu o texto e levou para uma viagem que faria no dia seguinte. O material serviu como um mantra para Mila se manter mais calma durante o voo. A experiência positiva fez ela tomar a decisão de buscar o influenciador para tentar solucionar o problema de maneira definitiva.

Após vasculhar em postagens antigas do blog, a empresária encontrou o e-mail de Lito e mandou um texto contando a sua história e falando sobre o medo que sentia com a ida para a França. O ex-mecânico respondeu algumas horas depois e disse que poderia conversar por cinco minutos no final da noite.

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"Eu fiquei com uma super má impressão (com a resposta) achando que ele poderia ser meio metido e esnobe. Tínhamos combinado de falar por Skype e eu estava maquiada, com gel no cabelo e na hora que abriu o vídeo, o Lito apareceu todo largado, numa cadeira e isso quebrou muito a imagem que eu tinha construído dele", continuou.

A conversa se estendeu por mais de cinco horas, com o influenciador esclarecendo as dúvidas de Mila. A atenção e o jeito solícito com o qual foi atendida, chamaram a atenção da empresária que ficou encantada com ele. Os dois passaram a trocar mensagens e, depois de sete meses, se encontraram pela primeira vez.

"Eu sou do Rio de Janeiro, ele é de São Paulo e a gente nunca conseguia se encontrar. Alguns meses depois nós nos conhecemos e (a conexão) foi logo de cara. Ele me levou em um simulador e foi uma experiência muito legal. Depois eu consegui a transferência para São Paulo e a gente ficou junto", disse.

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Os dois se casaram em 2016 e tiveram um filho, Malone, de sete anos. Em 2021, eles lançaram o livro "Medo de Avião Nunca Mais" e um curso livre para ajudar as pessoas a superarem o medo de voar. Lito também escreveu o livro "Onde Morrem os Aviões", produzido pelo Aviões e Músicas.

Como Lito descobriu a doença

Lito foi diagnosticado com câncer de próstata há cerca de quatro meses. A descoberta foi feita em um acompanhamento médico de rotina. Em exames, foi notada elevação nos níveis de Antígeno Prostático Específico (PSA), o que o levou imediatamente ao urologista.

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Após exames complementares de ressonância magnética e biópsia, foi confirmada a presença de um carcinoma classificado como de risco intermediário-baixo. Lito optou pela prostatectomia, cirurgia para remoção total da próstata.

Enquanto organizava o tratamento para o câncer, o influenciador começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele percebeu a perda progressiva de controle motor no braço e na mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, evoluindo para dormência e falta de coordenação.

Durante viagem aos Estados Unidos, a alteração postural e o comprometimento motor tornaram-se mais acentuados e, de volta ao Brasil, ele buscou ajuda médica no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Nas semanas seguintes, fez uma série de exames para descobrir qual era a origem do problema e foi diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob.

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A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurodegenerativa causada pelo acúmulo de proteínas anormais, chamadas príons, no cérebro. Essas proteínas desencadeiam uma reação em cadeia que compromete proteínas saudáveis, prejudica o funcionamento dos neurônios e pode levar à morte dessas células.

As manifestações da doença dependem das regiões cerebrais afetadas. Podem surgir alterações motoras, de coordenação e visão, além de problemas de memória, comportamento e outras funções cognitivas.

No início, a doença de Creutzfeldt-Jakob pode se parecer com outros quadros neurológicos, já que algumas de suas manifestações, principalmente as alterações cognitivas, não são exclusivas da condição. Os sintomas podem variar de um paciente para outro e um aspecto que pode chamar a atenção é a rapidez com que essas alterações avançam.