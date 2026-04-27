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Morre jovem baleado ao tentar proteger namorada em assalto na zona sul de São Paulo

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 11:52:00 Editado em 27.04.2026, 12:01:06
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A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um homem de 26 anos baleado durante um roubo na noite de 20 de abril, na Rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia, zona sul da capital paulista. A morte foi confirmada nesta segunda-feira, 27, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado. A data exata do óbito não foi informada.

A vítima estava acompanhada da namorada quando ambos foram abordados por um criminoso em uma motocicleta.

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Segundo a investigação, no dia do crime, um dos suspeitos anunciou o assalto e levou os celulares do casal que caminhava pelo local. Ao tentar recuperar um dos aparelhos, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, o homem teria sido atingido por tiros nas regiões da clavícula, escápula e mão.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital São Paulo, onde permaneceu internado, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso, inicialmente registrado como roubo qualificado com lesão corporal grave no 27º Distrito Policial (Campo Belo), foi reclassificado como latrocínio, roubo seguido de morte. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

De acordo com a SSP, a Polícia Civil do Estado segue com diligências para tentar localizar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do caso.

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VIOLÊNCIA/SP/LATROCÍNIO/VILA OLÍMPIA
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