Morre idoso que foi levado para funerária ainda vivo

José Ribeiro ficou em um saco plástico por 5 horas

Irmã do auxiliar de serviços gerais José Ribeiro da Silva, Aparecida Ribeiro da Silva relatou que o idoso morreu nesta quinta-feira (1º), em Rialma, no norte de Goiás. No começo da semana, a mulher denunciou que o irmão tinha sido dado como morto, porém, a família descobriu que ele estava vivo ao ser encaminhado à funerária. José tratava um câncer na língua. Com informações do g1.

Nesta sexta (2), o delegado Peterson Amin disse que a Polícia Civil apurou que a causa da morte foi hipotermia, o que vai agravar a responsabilidade do médico que atestou a morte de José.

O delegado explicou que, após o idoso ter sido declarado morto, foi levado para uma câmara fria e colocado em um saco para manter a temperatura baixa.

“A causa da morte sendo hipotermia aumenta a responsabilidade do médico, por isso a gente vai alterar a tipificação do inquérito, que antes estava como tentativa de homicídio, hoje, está como homicídio consumado, por dolo eventual”, explicou.

Para o g1, a defesa do médico Lucas Campos informou que vai se manifestar apenas perante os órgãos jurídicos institucionais.

O corpo de José Ribeiro foi enterrado em Rialma, no norte goiano. O delegado informou que, na próxima semana, a polícia vai ouvir o médico, a família de José e coletar os documentos necessários.

