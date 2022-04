Da Redação

Morre homem que acordou de coma de 19 anos

Após ficar por 19 anos em coma e acordar, o americano Terry Wayne Wallis, de 67 anos, morreu nesta segunda-feira (4). A causa da morte não foi divulgada. As informações são do Extra.

Em julho de 1984, Terry e um amigo sofreram um grave acidente de carro, com o veículo que ele dirigia caindo em um riacho. O automóvel só foi localizado no dia seguinte, com um dos homens já sem vida e com Wayne sem os movimentos do corpo.

Depois do acidente, Wallis ficou em coma até 12 de junho de 2003, quando ele surpreendeu a todos e pronunciou a palavra “mãe”. “Depois de falar 'mãe', ele disse 'Pepsi', em seguida 'leite'. E agora é qualquer coisa que ele queira dizer”, afirmou Alesha Badgley, diretora social da clínica de reabilitação, à Associated Press na época.

O homem ainda chegou a recuperar a capacidade de mover algumas partes do corpo, embora tivesse muitas restrições motoras em decorrência do acidente. Terry deixa uma filha, Amber, netos, seu pai e seus três irmãos, que moram em Big Flat, no estado do Arkansas, nos Estados Unidos.

