Morre Fernando Fragoso, presidente da Federação Interamericana de Advogados

Juliana Garçon (via Agência Estado)

Morreu neste sábado (8), no Rio de Janeiro, o advogado carioca Fernando Fragoso, presidente da Federação Interamericana de Advogados (FIA) e ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). Ele tinha 72 anos e sofria de câncer no pâncreas. O sepultamento aconteceu neste mesmo sábado, no Cemitério São João Batista, na zona sul da cidade. O advogado deixou mulher, dois filhos e seis netos.

Sócio do escritório Fragoso Advogados, atuava na área criminal, como o pai, o jurista Heleno Cláudio Fragoso. Em agosto, havia assumido a presidência da FIA, entidade com sede em Washington que tem como princípios a promoção e a preservação da democracia, da administração da Justiça e da defesa do exercício profissional. A Federação congrega profissionais, ordens e colégios de advogados de todos os países das Américas, além de Espanha, França e Inglaterra.

Também foi vice-presidente e secretário-geral da seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Foi ainda membro do Conselho da International Criminal Bar e advogado admitido para atuar perante o Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda.