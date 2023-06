Morre ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi

Morreu aos 86 anos, na manhã desta segunda-feira (12), Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália e ex-dono do Milan.

Diagnosticado com leucemia, ele estava internado no hospital San Raffaele, em Milão. Nos últimos meses, o político também foi acometido com um quadro de infecção pulmonar. No último 5 de abril, foi hospitalizado para tratamento da doença e permaneceu no hospital por mais de um mês.

Há três dias havia sido internado mais uma vez para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde voltou a piorar rapidamente.

Nascido em 1936 em Milão, Silvio Berlusconi trabalhou como cantor ("crooner") de navio de cruzeiro antes de se tornar o 5º homem mais rico da Itália, com uma fortuna avaliada em US$ 7 bilhões, por meio da construção de um império de mídia, e foi dono dos times de futebol Milan e Monza.

Em 1994, se tornou premiê – cargo que ocupou por 4 mandatos, o último encerrado abruptamente em 2011. Atualmente, seu partido, o Força Itália, apoia o governo de extrema direita de Giorgia Meloni, que quando jovem definiu o ditador e líder fascista Benito Mussolini como "um bom político."

