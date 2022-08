Morre estudante de Medicina alvo de atentado na fronteira

Da Redação

O estudante de Medicina, Luiz Fernando Andrade França, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos do ataque a tiros sofrido na manhã de sábado (13), no centro de Ponta Porã (MS). Atingido por quatro tiros, ele chegou a ser transferido para Campo Grande, mas morreu a caminho da capital. Ele nasceu em Jataí (GO) e estudava em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha a Mato Grosso do Sul.

De acordo com o boletim médico da Santa Casa, o paciente chegou ao pronto-atendimento com choque hemorrágico. A morte foi constatada pouco antes da meia-noite, no mesmo dia do atentado.

No momento do ataque, Luiz Fernando tinha saído de um bar na companhia de um amigo. Conforme o registro policial, eles estavam de carro, Luiz no banco do passageiro, quando outro veículo emparelhou.

Vários tiros foram efetuados contra o veículo onde estava a vítima. Luiz foi ferido com quatro tiros no pescoço, braço, ombro direito e na região do abdômen.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Regional de Ponta Porã, mas foi transferida para Campo Grande. Até o momento não há detalhes sobre o que teria motivado o crime, que aconteceu na região central da cidade. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não há pista dos atiradores.

