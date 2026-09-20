Morre em Brasília a jornalista Sônia Carneiro, referência na cobertura política, aos 74 anos

A jornalista Sônia Carneiro, uma das principais referências na cobertura política nacional, morreu neste domingo (20), aos 74 anos, em Brasília. Com mais de cinco décadas dedicadas à profissão, ela construiu uma carreira sólida acompanhando os bastidores do poder no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, tornando-se testemunha ocular de eventos que moldaram a história recente do Brasil. Até o momento, a família não divulgou as informações referentes ao velório e ao sepultamento.

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Sônia ingressou no mercado de trabalho no início da década de 1970, mais precisamente em 1971, e consolidou sua trajetória atuando pelo Jornal do Brasil e pela Rádio Jornal do Brasil. Foram 32 anos dedicados às duas empresas, período em que transitou por diversas funções, passando da linha de frente da reportagem até a chefia. Na capital federal, a jornalista também esteve à frente da rádio do grupo, posição que a colocou no centro das principais articulações e votações do país.

Ao longo de sua vasta carreira, a setorista participou de coberturas emblemáticas do cenário político nacional. Entre os acontecimentos de maior destaque em seu currículo estão a intensa mobilização popular pelas Diretas Já, a elaboração da Constituição de 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o esquema envolvendo PC Farias e todo o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor.

Sua contribuição para o registro da história do Brasil foi tamanha que a atuação de Sônia na cobertura da Constituinte chegou a ser resgatada pela TV Senado. Em um depoimento gravado e publicado em 2018, a profissional compartilhou detalhes valiosos sobre a rotina de trabalho da imprensa durante a elaboração da Carta Magna, avaliando o papel do jornalismo naquele período de redemocratização. A jornalista deixa dois filhos, Terence Zveiter e Danniel Zveiter.