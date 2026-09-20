Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
JORNALISMO DE LUTO

Morre em Brasília a jornalista Sônia Carneiro, referência na cobertura política, aos 74 anos

Jornalista acompanhou de perto as Diretas Já, a Constituinte e o impeachment de Collor

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morre em Brasília a jornalista Sônia Carneiro, referência na cobertura política, aos 74 anos
Autor Foto: TV Senado

A jornalista Sônia Carneiro, uma das principais referências na cobertura política nacional, morreu neste domingo (20), aos 74 anos, em Brasília. Com mais de cinco décadas dedicadas à profissão, ela construiu uma carreira sólida acompanhando os bastidores do poder no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, tornando-se testemunha ocular de eventos que moldaram a história recente do Brasil. Até o momento, a família não divulgou as informações referentes ao velório e ao sepultamento.

- LEIA MAIS: Brasil fecha Copa do Mundo de ginástica com mais cinco pódios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sônia ingressou no mercado de trabalho no início da década de 1970, mais precisamente em 1971, e consolidou sua trajetória atuando pelo Jornal do Brasil e pela Rádio Jornal do Brasil. Foram 32 anos dedicados às duas empresas, período em que transitou por diversas funções, passando da linha de frente da reportagem até a chefia. Na capital federal, a jornalista também esteve à frente da rádio do grupo, posição que a colocou no centro das principais articulações e votações do país.

Ao longo de sua vasta carreira, a setorista participou de coberturas emblemáticas do cenário político nacional. Entre os acontecimentos de maior destaque em seu currículo estão a intensa mobilização popular pelas Diretas Já, a elaboração da Constituição de 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o esquema envolvendo PC Farias e todo o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor.

Sua contribuição para o registro da história do Brasil foi tamanha que a atuação de Sônia na cobertura da Constituinte chegou a ser resgatada pela TV Senado. Em um depoimento gravado e publicado em 2018, a profissional compartilhou detalhes valiosos sobre a rotina de trabalho da imprensa durante a elaboração da Carta Magna, avaliando o papel do jornalismo naquele período de redemocratização. A jornalista deixa dois filhos, Terence Zveiter e Danniel Zveiter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Cobertura política Constituição de 1988 Diretas Já história do Brasil jornalismo político Sônia Carneiro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV