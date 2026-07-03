Morre delegado da Polícia Federal atingido por tiros de PM no RS

Michel Brasil Saliba cumpria mandado de busca contra a companheira do atirador, que foi preso em flagrante

O delegado da Polícia Federal (PF) Michel Brasil Saliba morreu na madrugada desta sexta-feira (3) no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Ele estava internado em estado grave após ser baleado por um policial militar na manhã de quinta-feira (2), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Um segundo agente federal também ficou ferido no ataque, mas já recebeu alta hospitalar.

LEIA MAIS: Mandante de roubo recrutou irmão adolescente para o crime; menor morreu em confronto com a PM

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A operação, que era liderada por Saliba, buscava desarticular um sistema financeiro paralelo utilizado para sustentar um esquema de contrabando de mercadorias vindas de Miami, nos Estados Unidos. O alvo do mandado judicial era a companheira do policial militar. O PM estava no apartamento no momento da abordagem policial e reagiu efetuando os disparos. Ele não ficou ferido, foi preso em flagrante e levado para a delegacia da PF no município.

Saliba atuava como chefe da delegacia da Polícia Federal do Chuí, na fronteira com o Uruguai, e comandava a ação de apoio no norte do estado. O corpo do delegado chegou na tarde desta sexta-feira (3) a Bagé, sua cidade natal, onde houve um cortejo do aeroporto até a Câmara de Vereadores. O velório teve início às 17h, no legislativo municipal, e o sepultamento está marcado para a manhã de sábado (4), às 10h30, no Cemitério Municipal de Bagé.

Em manifestações oficiais sobre o caso, as corporações se posicionaram. A Polícia Federal lamentou profundamente a morte do delegado, destacou sua trajetória recente assumindo a chefia no Chuí e decretou luto oficial de três dias. A Brigada Militar, por sua vez, explicou que o PM atirador estava de licença das suas funções para tratar de assuntos particulares. A corporação estadual ressaltou que a Corregedoria-Geral já acompanha o caso e reafirmou seu compromisso com a atuação dentro da legalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que diz a BM

"A Brigada Militar informa que, na manhã desta quinta-feira (02/07), durante o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão no município de Passo Fundo, foi registrada uma ocorrência envolvendo um policial militar.

Conforme informações preliminares, o policial militar, que se encontrava em licença para tratar de interesses particulares, teria efetuado disparos de arma de fogo contra um policial federal durante o cumprimento de mandado judicial em desfavor de sua esposa.

A ocorrência segue em andamento e está sendo apurada pela Polícia Federal. O Militar Estadual foi preso em flagrante e a Corregedoria-Geral da Brigada Militar acompanha o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Brigada Militar reafirma seu compromisso com a preservação da vida, a manutenção da ordem pública e a atuação dentro da legalidade, em defesa da sociedade."

O que diz a PF

"Com profundo pesar que a Polícia Federal comunica o falecimento do Delegado de Polícia Federal Michel Brasil Saliba, ocorrido nesta sexta-feira (3/7).

O servidor era natural de Bagé/RS e ingressou nos quadros da Polícia Federal em 2 de setembro de 2023, na Superintendência Regional de Polícia Federal em Roraima. Atualmente, ocupava, desde 24 de abril deste ano, a função de Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Chuí/RS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em razão do falecimento, o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, decretou luto oficial de três dias e acompanhará junto aos demais diretores da instituição os atos fúnebres, na cidade de Bagé/RS.

A Polícia Federal manifesta suas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de tristeza e consternação.

Coordenação-Geral de Comunicação Social"