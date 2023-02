Morre brasileira candidata a recorde de mais velha do mundo

Da Redação

Maria da Conceição, faleceu aos 121 anos

Morreu na manhã desta segunda-feira Josefa Maria da Conceição, aos 121 anos, no município de Pilar, na Grande Maceió, Alagoas. Nascida em 7 de fevereiro de 1902, a ex-agricultora conhecida como "Dona Josefa" era a alagoana mais idosa do Estado e estava sendo avaliada pelo Guinness Book para ser reconhecida como a pessoa mais velha do mundo, de acordo com a prefeitura da cidade. As informações são da UOL.

Em contato com o UOL, o médico de Dona Josefa, Renato Rezende, afirmou que ela faleceu em casa. Há cerca de uma semana acamada, a alagoana estava sendo cuidada pela própria família e acompanhada por uma equipe do programa de assistência médica domiciliar "Melhor em Casa".

"Ela era uma pessoa muito humilde, que ultimamente vivia deitada e já há algum tempo não ia se consultar. Estava há algum tempo sem querer se alimentar."

Josefa Maria da Conceição teve 22 filhos ao longo de sua vida, mas apenas quatro estão vivos. Ela morava com dois deles.

Em entrevista ao UOL, a neta mais nova de Dona Josefa, Miquesia Katyuscia Lima da Silva, de 14 anos, disse que perdeu a conta de quantos netos ela teve. "Na faixa de 45, por aí ou mais", disse. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.





