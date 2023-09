Morre bebê de um ano que se afogou em piscina de plástico

Uma fatalidade foi registrada na tarde dessa terça-feira (19) depois de um bebê de apenas um ano se afogar em uma piscina de plástico na residência em que morava. Inclusive, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o episódio aconteceu quando a mãe da criança estendia roupas.

O subtenente Bymael Vieira dos Santos, dos bombeiros, conversou com a imprensa e informou que a mãe da vítima saiu de perto do filho por um período curto de tempo, apenas para pegar um prendedor de roupa. Ao retornar, dentro de 3 a 5 minutos, a mulher se deparou com o filho desacordado no interior da piscina.

Desesperada, a mãe parou uma viatura da Polícia Civil que transitava pela rua da casa no momento em que o afogamento aconteceu. Os agentes prestaram os primeiros socorros ao bebê e, inclusive, tiveram que realizar manobras de reanimação.

A criança foi levada de viatura até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Uma grande equipe de socorristas foi mobilizada na instituição de saúde para atender o pequeno, que, infelizmente, não resistiu. Ele teve uma parada cardiorrespiratória.

O subtenente ainda explicou que a piscina de plástico estava cheia apenas pela metade quando o menino se afogou. O fato foi registrado em Rio Verde, em Goiás.

