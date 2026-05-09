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Morre aos 54 anos Agberto Correa de Matos, ex-atleta da Seleção Brasileira de Handebol

O ex-jogador representou o Brasil nas Olimpíadas de Atlanta e Atenas e conquistou o ouro no Pan-Americano de Mar del Plata

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.05.2026, 15:54:01 Editado em 09.05.2026, 15:53:57
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Morre aos 54 anos Agberto Correa de Matos, ex-atleta da Seleção Brasileira de Handebol
Autor A morte foi confirmada na noite de sexta-feira (8) - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O ex-jogador da Seleção Brasileira de Handebol Agberto Correa de Matos morreu aos 54 anos. A morte do ex-atleta olímpico foi confirmada na noite de sexta-feira (8), embora a causa do falecimento ainda não tenha sido divulgada oficialmente. O velório e o sepultamento ocorrem na tarde deste sábado (9) no Cemitério Municipal de Cubatão, na Baixada Santista.

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Nascido em Santos, o ex-armador esquerdo construiu uma trajetória de prestígio no esporte nacional, representando o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos: Atlanta, em 1996, e Atenas, em 2004. Entre suas principais conquistas estão a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, o hexacampeonato da Liga Nacional e o bicampeonato sul-americano.

Após encerrar sua jornada dentro das quadras, Agberto seguiu atuando no desenvolvimento da modalidade como treinador de clubes de expressão, consolidando-se como uma figura fundamental para o fortalecimento do handebol no Brasil. Diante da perda, a Prefeitura de Cubatão decretou luto oficial em homenagem ao esportista, que havia sido eleito o melhor atleta da cidade nos anos de 1990 e 1991 por sua excelência técnica.

Em nota oficial, a administração municipal de Cubatão manifestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores do ex-atleta. O comunicado reforçou que o legado de Agberto permanecerá vivo na memória do esporte brasileiro e no orgulho da comunidade local, onde ele construiu parte significativa de sua história pessoal e profissional.

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Agberto Correa de Matos esporte brasileiro handebol Luto Seleção Brasileira
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