Morre aos 100 anos, Henry Kissinger, ganhador do Nobel da Paz

O diplomata norte-americano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Henry Kissinger, morreu nesta quarta-feira (29), aos 100 anos, segundo a Kissinger Associates Inc. A causa da morte ainda não foi revelada.

Kissinger morreu em casa, em Connectitcut. O funeral deve ser reservado somente para a família. Uma cerimônia pública de memorial deve ser feita em Nova York.

O diplomata ganhou fama nos anos 1970 por sua forte atuação como Secretário de Estado e Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos nos governos dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford. Diante de seu papel no governo norte-americano, Kissinger participou de vários eventos globais importantes, durante a Guerra Fria.

Ele liderou conversas com a União Soviética para controlar a corrida nuclear durante o período e foi responsável por aproximar os Estados Unidos da China e participou de negociações de paz para a Guerra do Vietnã.

No entanto, também foi alvo de uma série de polêmicas, por ter apoiado ditaduras anticomunistas na América Latina.

Polêmica no Prêmio Nobel:

Em 1973, Henry Kissinger e o vietnamita Le Duc Tho venceram o Prêmio Nobel da Paz. A cerimônia foi marcada por uma série de polêmicas, sendo considerada um fiasco.

A indicação do Nobel veio após Kissinger e Tho terem negociado conjuntamente um cessar-fogo no Vietnã, em 1973. O trabalho dos dois resultou na retirada das tropas americanas do país naquele ano.

No entanto, as figuras de Kissinger e de Tho, àquela época, eram controversas, já que os dois eram vistos como líderes do conflito. O norte-americano, por exemplo, era acusado de ordenar bombardeios para pressionar pelas negociações.

A indicação dos dois ao Prêmio Nobel da Paz gerou uma série de críticas. Um editorial do jornal "The New York Times" chegou a classificar a o caso como "Prêmio Nobel da Guerra".

Toda a polêmica fez com que Tho recusasse o prêmio. Já Kissinger não quis viajar para a cerimônia, com medo de ser alvo de protestos. Além disso, dois membros do comitê responsável pelas indicações acabaram renunciando.

