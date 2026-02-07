Morre adolescente espancado pelo ex-piloto Pedro Turra após briga por chiclete

O estudante Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos, morreu na manhã deste sábado (07) após não resistir às graves lesões sofridas em decorrência de uma briga ocorrida em Vicente Pires, no Distrito Federal. O adolescente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras. A morte foi confirmada pelo advogado da família, Albert Halex.

Rodrigo foi socorrido em estado crítico, com traumatismo craniano, e permaneceu intubado desde o dia da agressão. Apesar dos esforços da equipe médica, o jovem teve o quadro agravado e evoluiu para óbito em razão das complicações clínicas.

O principal investigado no caso é o ex-piloto da Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, que teve a prisão preventiva decretada no dia 30 de janeiro. Ele foi detido em casa, sob protestos de moradores, e encaminhado à 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires. Turra havia sido preso anteriormente, mas foi liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 24 mil.

Segundo a Polícia Civil, a confusão teve início na noite de 22 de janeiro, após o investigado arremessar um chiclete mascado em um amigo da vítima. Após troca de provocações, os dois adolescentes entraram em luta corporal.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que Turra desfere um soco em Rodrigo, que cai e bate violentamente a cabeça contra um veículo, ficando desacordado. Durante o socorro, o adolescente chegou a vomitar sangue.

A nova ordem de prisão foi solicitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Em entrevista coletiva, o delegado responsável pela investigação, Pablo Aguiar, apresentou detalhes do caso e afirmou que o investigado já teria se envolvido em outros episódios de violência. As declarações foram contestadas pela defesa, que alegou excesso e possível abuso de autoridade.

Com a confirmação da morte, a tipificação do crime pode ser alterada para lesão corporal seguida de morte, conforme prevê o artigo 129, §3º, do Código Penal. A pena para esse tipo de crime varia de quatro a 12 anos de reclusão.

Familiares de Rodrigo pedem justiça. Amigos e colegas do adolescente prestaram homenagens nas redes sociais e realizaram vigílias em frente à escola onde ele estudava. A Polícia Civil segue com as investigações para a conclusão do inquérito.

