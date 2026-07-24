Morre a influenciadora Karine Felipe após luta contra doença rara

Diagnosticada com xeroderma pigmentoso, condição que afeta a pele e causa predisposição ao câncer, ela já havia passado por mais de 250 cirurgias

A influenciadora Karine Felipe de Sousa, de 37 anos, morreu na sexta-feira (24) em Fortaleza (CE), após 18 dias internada. A informação foi confirmada pela família em publicação nas redes sociais, onde Karine acumulava mais de 700 mil seguidores.

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Diagnosticada com xeroderma pigmentoso, condição genética rara que causa extrema sensibilidade à luz solar e predisposição ao câncer de pele, Karine já havia passado por mais de 250 cirurgias ao longo da vida. Em maio de 2026, ela revelou que exames apontaram metástases nos ossos, fígado e pulmão, originadas de um câncer de mama, e iniciou tratamentos paliativos.

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Em maio, Karine afirmou aos seguidores que havia entrado em tratamento paliativo. "Agora me tornei uma paciente paliativa em fase terminal… São dias difíceis, incertos, cheios de dor e sofrimento. Mas mesmo que tudo pareça o fim, eu não vou desistir."

Ela era casada com Edmilson e deixa quatro filhos. Nos últimos dias, emocionou os seguidores ao compartilhar registros com a filha caçula, Zaya, de três anos. "Longe de casa, longe das pessoas que eu mais amo nessa vida, e quando eles vêm aqui meu dia se torna mais leve, mais alegre", escreveu.

"Nossa guerreira cumpriu sua missão e deixou um legado de força, coragem e, acima de tudo, de fé. A fé era a palavra que melhor a definia. Ela acreditou até o fim e lutou com todas as suas forças, sem nunca perder a esperança", lamentou a família de Karine em publicação.