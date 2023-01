Moradores se assustam com 'cheiro de cadáver' em condomínio de MG

Da Redação

O passo a passo do caso foi narrado por uma das condôminas, a artesã e escritora Mary Muller

Um cheiro ruim que tomou conta de um prédio em Belo Horizonte, Minas Gerais, movimentou os moradores, que iniciaram uma investigação para encontrar a origem do fedor, comparado ao de um cadáver se decompondo. O passo a passo do caso foi narrado por uma das condôminas, a artesã e escritora Mary Muller, que descobriu sobre o mistério após ouvir um vizinho reclamando com o administrador do condomínio sobre o odor "podre" em um dos blocos.

"Como 'mexeriquenta' que sou, fui lá no andar e está um cheiro de cadáver. Nem precisei sair do elevador, o cheiro está muito forte!", relatou em seu Twitter na quarta-feira (18), iniciando uma história que levou mais de um dia para ter um desfecho, conquistando 3 milhões de visualizações.

Na manhã seguinte à descoberta, ainda intrigada com o cheiro, Mary decidiu também questionar a administração do prédio. A funcionária que conversou com ela tentou encerrar rapidamente o assunto, dizendo que já tinha ido até o andar da "denúncia", "mas não tinha nada".

"Na hora pensei: O problema está justamente nesse nada. Ela disse que só um apartamento não atendeu a porta e que acha que ninguém mora lá. (...) Aí eu pedi: 'Olha aí no sistema se tem morador'. Ela olhou. Tem gente morando e tem pet também", contou.

Apesar das informações disponíveis, a administradora decidiu que não iria se envolver mais no caso. Ainda intrigada, Mary foi até a síndica do prédio, detalhando o que sabia até aquele momento. Ela conseguiu mobilizar a mulher, que assumiu a investigação do cheiro misterioso.

Em conversas com outros condôminos e funcionários da limpeza, a própria moradora acabou descobrindo que o odor já contaminava o prédio há alguns dias, com os vizinhos tentando resolvê-lo por conta própria, sem sucesso.

"Fui falar com a faxineira do meu bloco. Ela falou que o cheiro está horrível e que farejando sabe que o cheiro vem do apê XX. Justamente o que ninguém atende. Detalhe, ela ainda não tinha limpado o andar hoje. Mas quando desci ali de manhã pra conferir se ainda fedia, algum outro morador tinha 'tascado' (jogado) desinfetante Veja até não poder mais pra tentar disfarçar. Não adiantou nada", afirmou.

Mary ainda contou que a síndica tentou entrar em contato com os moradores do apartamento que exalava o cheiro, mas foi sem sucesso. Ela então recorreu à imobiliária que alugou o apartamento, que enviou um representante com uma chave reserva até o local, depois que a polícia também já tinha sido acionada, para acompanhar um desfecho possivelmente trágico.

No entanto, em uma nova reviravolta, a história teve um desfecho 'feliz', já que o cheiro que incomodava os vizinhos era de comida podre.

"Recebi mensagem dizendo que os moradores foram viajar sem pagar a conta de luz. A Cemig veio, cortou e tudo na geladeira apodreceu. Ovo, carne, etc. O cheiro está tão, mas tão forte, que subiu pelas escadas e já está aqui dentro de casa. Agora vocês sabem que não é fic (ficção), porque se fosse fic, o final seria muito mais interessante", brincou a moradora, depois que alguns seguidores duvidaram que a história fosse verdadeira.

