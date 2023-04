Moradores reclamam de gemidos e vizinho rebate: “Fiz amor gostoso”

Da Redação

Mensagem de vizinho viralizou nas redes sociais

A mensagem do morador de um condomínio no grupo de WhatsApp do local viralizou na noite da última terça-feira (04/04): ele resolveu rebater as críticas por “gemidos altos” vindos de seu apartamento.

No print, compartilhado por uma internauta no Twitter, o homem argumenta sobre as críticas que recebeu devido ao barulho. “Fiz amor gostoso as 19:30 da noite. Se vocês não fazem me desculpe só na não se mete na minha vida, não devo nada a vocês. Quem está invadindo a minha privacidade é vocês (sic), vão cuidar da vida", começou ele.

"Estou dentro do meu apartamento, contas pagas... Vocês discutem, cachorro latindo, fumam no corredor, gargalhadas de madrugada... Se são mal amados, me desculpe, mas irei continuar a fazer amor com a minha namorada, sim, porque a amo", prosseguiu ele no recado aos outros moradores.

Ele finalizou: "Já ouvi gemidos aqui também, mas percebi que é um condomínio que tem mais brigas que gemidos, diferente da minha casa que reina o amor". Assim que a mensagem viralizou, o homem não identificado foi elogiado pela postura e recebeu apoio dos internautas.

“Errado ele não tá”, disse um deles. “O último romântico”, brincou outro. “Reclamar de gemido só pode ser inveja, juro”, afirmou mais um. “Herói do povo romântico, um exemplo a ser seguido”, afirmou um quarto.

pauta do grupo do condomínio: reclamaram que estavam gemendo alto demais e daí o motivo do caos foi hablar pic.twitter.com/ZDXfHjpqA3 — mari (dalto’s version) (@mahdalto) April 5, 2023

Com informações: Ric Mais

