Moradores realizam arte em rua para a Copa e pintam carro que estava estacionado; veja







Uma cena para lá de incomum chamou a atenção dos internautas e viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Durante a tradicional pintura de asfalto realizada por moradores para a Copa do Mundo, um carro que estava estacionado na via pública acabou recebendo parte da tinta e foi totalmente integrado ao desenho urbano. Como o automóvel não foi retirado do local, os organizadores do mutirão decidiram seguir com a decoração, cobrindo a lataria e os pneus para não interromper o traçado que estava sendo feito no chão. Vídeo acima.

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A prática de decorar ruas com as cores da Seleção Brasileira é uma tradição cultural que se repete em diversas cidades do país a cada edição do torneio mundial. O costume reúne vizinhos em mutirões festivos para transformar os bairros em verdadeiros cenários de torcida.

Neste ano, a tradição voltou a ganhar força em várias regiões do Brasil. No entanto, o projeto desta rua específica ganhou contornos inesperados devido à presença do veículo estacionado há anos, exatamente onde seria desenhado um grande brasão de futebol. Não foi informado em qual cidade ou Estado ocorreu a situação.

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Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver que o teto do veículo recebeu tinta azul, enquanto as laterais, as rodas e até parte dos pneus foram pintados de amarelo e verde, dando continuidade ao desenho geométrico iniciado no chão. O efeito visual fez com que o automóvel parecesse "camuflado" em meio à decoração da rua.

Embora o real motivo de o carro não ter saído do local ainda desperte dúvidas e divida opiniões, o tom descontraído dos moradores chamou a atenção.

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O resultado da intervenção artística forçada dividiu opiniões na internet entre os que se divertiram com a criatividade do brasileiro e os que questionaram a atitude, transformando o veículo no mais novo ponto turístico do bairro durante o período de Copa do Mundo.