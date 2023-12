Moradores denunciam cabelos e crânios expostos em cemitério.

Moradores denunciam as condições do Cemitério Municipal de Coromandel (MG), no Alto Paranaíba. Segundo os denunciantes, que gravaram um vídeo expondo a situação, o local está mal cuidado e exala mau cheiro. Até cabelos e crânios humanos estariam expostos entre as covas.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ex-servidor é condenado a 10 anos de prisão por estupro de vulnerável

Conforme os denunciantes, as profanações aos túmulos ocorrem desde quando foi permitida a estadia de cães abandonados no cemitério.

continua após publicidade

“Olha o que os cachorros que eles acolheram no cemitério estão fazendo nos túmulos, arrancando tudo. Tem cabeça de ser humano que os cachorros tiram. Vim fazer uma oração, mas não tem como. Tem cabelo de gente, olha que descaso, isso é um crânio”, lamentou o reclamante em vídeo sob anonimato.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Coromandel disse que as polícias civil e militar já foram acionadas. Também informou que estão sendo tomadas as providências necessárias junto aos órgãos competentes para a resolução de todos os problemas apresentados no vídeo-denúncia.

“Já foram acionadas as polícias Civil e Militar, e amanhã virão os peritos para realizar e apurar se são materiais humanos ou não. A princípio, não ficou totalmente demonstrada a violação de sepultura. Em relação aos animais, já estão sendo tomadas as providências necessárias junto aos órgãos competentes e para demais melhorias também”, pontuou a nota.

Siga o TNOnline no Google News