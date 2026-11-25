O produto de limpeza foi fracionado em embalagens menores de água mineral, mas os rótulos originais não foram removidos

Três moradores de Tupanciretã (RS) receberam atendimento hospitalar após ingerir água sanitária acondicionada em garrafas de água mineral. O produto integrava lotes de ajuda humanitária distribuídos no município, que enfrenta situação de emergência após o forte temporal que ocorreu na última sexta-feira (20. O caso ocorreu durante a noite, quando a falta de energia elétrica impediu a identificação do líquido.

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O produto de limpeza foi fracionado em embalagens menores de água mineral, mas os rótulos originais não foram removidos. Sem iluminação, os moradores não perceberam a troca e consumiram o desinfetante.

A diretora do hospital de Tupanciretã (RS), Fernanda Crescente, informou que os três pacientes passaram por procedimentos de desintoxicação, lavagem e hidratação. Eles permaneceram em observação, apresentaram quadro estável e receberam alta médica.

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Fernanda recomendou que os moradores verifiquem o conteúdo de todos os líquidos recebidos em doações antes do consumo. A orientação busca evitar novos casos de intoxicação enquanto durar a distribuição de mantimentos e produtos de limpeza na cidade.

O episódio ocorre após a passagem de uma supercélula com ventos superiores a 100 km/h. O temporal deixou cinco mortos e 295 feridos, além de danos estruturais em 95% das residências e prédios públicos de Tupanciretã (RS) e levou o município a decretar situação de emergência.

Atualmente, o hospital local realiza apenas atendimentos de urgência e emergência. A unidade registrou aumento na procura por assistência médica devido a ferimentos sofridos por moradores durante reparos em imóveis danificados, além de casos de ansiedade e pânico.