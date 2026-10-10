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INVESTIGAÇÃO

Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC

Vítimas eram atraídas de outros estados com promessas falsas de moradia e salário para pedir doações em nome de entidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC
Autor Nove pessoas vivendo em condições insalubres e degradantes foram resgatadas nesta sexta (09) - Foto: Divulgação/MPI

Uma operação conjunta revelou um esquema de trabalho análogo à escravidão que explorava pessoas em situação de rua em Itajaí, no Litoral Norte catarinense. As vítimas eram aliciadas com promessas de moradia, alimentação e salário para recolher doações de roupas e alimentos em nome de uma ONG sediada em Camboriú. No entanto, os valores prometidos não eram pagos e os donativos arrecadados acabavam sendo comercializados em brechós e enviados até para o Paraguai, em vez de beneficiarem famílias carentes.

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A denúncia chegou ao Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina (MPT-SC) e aponta que cerca de 30 pessoas, trazidas de estados como Pará e São Paulo, teriam sido atraídas pela falsa proposta de emprego. A pedido do órgão, a Vigilância Sanitária de Itajaí, acompanhada das polícias Civil e Militar, realizou uma fiscalização na manhã desta sexta-feira (9) em um imóvel alugado no bairro São Vicente. No local, os agentes resgataram nove pessoas vivendo em condições insalubres e degradantes. Veja fotos do local:

  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC1 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC2 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC3 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC4 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC5 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC6 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC7 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC8 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC9 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC10 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC11 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC12 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC13 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI
  • Moradores de rua eram explorados por falsa ONG e mantidos em condições degradantes em SC14 de 14
    Foto: Autor: Divulgação/MPI

Durante a vistoria na residência, os fiscalizadores apreenderam um contrato que autorizava as vítimas a realizarem as abordagens para pedir mantimentos em nome da entidade. Os relatos colhidos com os trabalhadores indicam que os responsáveis pelo esquema faziam a triagem de tudo o que era arrecadado junto à população para posterior venda em proveito próprio.

As nove pessoas encontradas no imóvel foram acolhidas e encaminhadas ao Centro Pop de Itajaí, onde recebem suporte e assistência para retornarem aos seus estados de origem. A suspeita das autoridades é de que os demais trabalhadores aliciados pelo grupo estejam abrigados em outras casas espalhadas pelo município. Segundo a Prefeitura de Itajaí, o imóvel utilizado como alojamento clandestino no bairro São Vicente foi interditado e deverá ser demolido na próxima semana.

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Condições de Vida direitos humanos exploração de rua Itajaí ONGs Santa Catarina
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