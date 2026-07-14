Moradora inala fumaça tóxica ao tentar apagar incêndio causado por explosão de celular

Fogo destruiu móveis e parte do teto de residência no bairro Jardim Liberdade. Corpo de Bombeiros reforça alerta sobre o uso correto de carregadores

Uma mulher precisou de atendimento médico após inalar fumaça tóxica durante um incêndio provocado pela explosão de um celular em Itumbiara, no sul de Goiás. O acidente ocorreu na noite do último domingo (12), em uma residência localizada no bairro Jardim Liberdade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o aparelho estava conectado à tomada para carregar a bateria quando explodiu, fazendo com que as chamas se espalhassem rapidamente pelo quarto da casa.

📰 LEIA MAIS: Câmera mostra carreta desviando de Fiorino antes de atingir Fiat Uno na Avenida Minas Gerais



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O fogo causou estragos significativos no cômodo, destruindo peças de roupa, um guarda-roupa e parte do teto. Segundo a corporação, a moradora tentou controlar o incêndio por conta própria antes da chegada das equipes de resgate, momento em que acabou inalando uma grande quantidade de fumaça tóxica. Ela recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente, mas o seu estado de saúde atualizado não foi divulgado.

Diante da ocorrência, o Corpo de Bombeiros reforçou o alerta de que curtos-circuitos em carregadores figuram entre as principais causas de incêndios residenciais no Brasil. Para prevenir acidentes dessa natureza, a recomendação oficial é utilizar apenas baterias, cabos e carregadores originais ou que possuam a certificação do Inmetro. Os militares também orientam a população a não carregar celulares sobre materiais inflamáveis, como camas, sofás e colchões, ou perto de cortinas.

Outras medidas preventivas essenciais incluem nunca cobrir o carregador enquanto ele estiver ligado à tomada e sempre desconectar os aparelhos da energia elétrica antes de dormir ou ao sair de casa. Caso o usuário perceba qualquer sinal de superaquecimento, fumaça ou princípio de incêndio, a orientação das autoridades é desligar a chave geral de energia elétrica imediatamente, sair do imóvel em segurança e acionar o Corpo de Bombeiros.