Moradora encontra cobra que estava desaparecida em bairro de SP

Da Redação

A tutora do animal fez um apelo aos moradores para que não matassem a cobra

O Sylas, a jiboia arco-íris que estava desaparecida desde o dia 20 de junho, foi encontrado na noite desse domingo (26), dentro do fogão da residência onde vive, no bairro de Perdizes, em São Paulo.

A tutora da serpente divulgou a informação em uma rede social.

"O Sylas foi encontrado ontem à noite, dentro do fogão. Eu havia olhado anteriormente, mas acredito que ele estava em uma posição que não dava para ver. Ontem ainda estava inconformada e conversei com muitos biólogos, pessoas da área e até mesmo com amigas que também possuem esses animaizinhos e todos tinham certeza que ele ainda estaria no apartamento", explicou ela.

fonte: Reprodução/Instagram A cobra estava dentro do fogão do apartamento em que vive, em São Paulo

No texto, a responsável pela cobra também pede desculpas "pelo caos" gerado na vizinhança desde o anúncio do desaparecimento.

"Peço desculpas pelo “caos” gerado pelos arredores, mas como disse, eu revirei aqui de ponta cabeça e como a janela do quarto estava aberta, decidi alertar a vizinhança que ele poderia ter ido a algum lugar fora daqui, eu estava desesperada e preocupada com o que poderiam fazer com ele a solta por aí sem saberem que é um pet."

Sylas é 'influencer' nas redes sociais

A mulher explicou que Sylas é dócil e não contém veneno. "Para verem como é um animal dócil, ele saiu de seu terrario, tendo cachorro e gato por aqui e não fez nada com eles, nem se atraiu pelo cheiro deles ou algo do tipo. Ele se alimenta de ratos de por volta de 180 gramas, não tem capacidade para algo maior e não “ataca” do nada, somente em última opção de defesa", escreveu ela.

fonte: Reprodução/Redes Sociais Dona de cobra postou com o animal após encontra-lo

Repercussão entre os vizinhos

A dona do animal havia feito uma publicação falando sobre o desaparecimento da cobra. A informação causou preocupação nos moradores do bairro.



No texto, ela conta que notou o desaparecimento da jiboia na manhã desta terça-feira (21), ao verificar o terrário do animal.



"Na segunda-feira à noite, o vi antes de dormir e ontem pela manhã, quando fui olhar novamente, ele não estava em seu terrário. Notei que a 'portinha' onde se passa o fio da placa aquecida estava erguida e provavelmente saiu por lá. Revirei a casa toda e não acredito que continue dentro do apartamento", explicou.



A notícia causou repercussão ao se espalhar entre os vizinhos. Alguns fazem piada da situação, outros, com medo, julgam a tutora do animal como irresponsável por criar uma cobra em casa.

"Que noite tranquila, mandaram no grupo do bairro que tem uma jiboia solta por aí. Fugiu de casa e ninguém sabe onde foi parar", escreveu um morador nas redes sociais.

A dona da jiboia ainda fez um apelo para que os vizinhos não façam mal ao animal, caso o encontrem.

Com informações do g1.