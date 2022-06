Da Redação

Conforme a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o animal foi devolvido ao seu habitat natural após ser resgatado

Uma moradora do condomínio Morada dos Nobres, no Distrito Federal, encontrou uma cobra cascavel dentro de um vaso, no quintal de casa, na manhã deste sábado (18). A mulher acionou o Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) por volta das 8 horas.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o animal foi devolvido ao seu habitat natural após ser resgatado.

Veja o vídeo:

continua após publicidade .