Morador registra momento em que casa é arrastada por enxurrada; veja

Um homem registrou o momento em que uma residência, que fica localizada na Rua das Rosas, em Barra do Rio Azul, no Rio Grande do Sul, foi arrastada por uma enxurrada nessa sexta-feira (3). As imagens circulam as redes sociais e impressionam. (Veja abaixo)

No registro, é possível ouvir a estrutura da casa emitindo estralos e, em poucos segundos, sendo arrastada pela água. "A casa está estralando. Gente do céu! A casa está indo, credo. Jesus amado! Tá loco. A água está levando a casa", disse o funcionário de uma cooperativo, identificado como Jacó Schepp, responsável pela gravação das imagens.

O município, que conta com pouco mais de 1,7 mil habitantes, foi castigada por fortes temporais. Por conta das chuvas intensas, os rios que passam pela cidade, o Paloma e Azul, transbordaram e inundaram as ruas.

A casa fica ao lado do quartel da Brigada Militar, que foi parcialmente destruído. Nas imagens, é possível ver que a residência só para ao encostar na estrutura do prédio da BM.

Veja:

