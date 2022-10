Morador pinta aviso de ‘vaga para corno’ na frente da garagem

Da Redação

No asfalto, o homem pintou a frase "vaga para corno", cena que repercutiu nas redes sociais

Em Garça, no interior de São Paulo, um morador tomou uma medida drástica para impedir que os vizinhos estacionem em frente à garagem de sua residência. No asfalto, o homem pintou a frase "vaga para corno", cena que repercutiu nas redes sociais.

De acordo com a prefeitura da cidade, uma equipe esteve no local para conversar com o morador sobre a situação. Para a administração municipal, o homem disse estar incomodado com clientes de um bar próximo de casa, que estacionam na porta dele e dificultam o acesso à residência.

Ainda segundo a prefeitura, o morador foi orientado a retirar a pintura, já que ela não atende às especificações legais de sinalização de trânsito. Caso não elimine a pintura, ele pode ser multado.

Com informações do Bhaz.

