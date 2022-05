Morador encontra cobra dentro de guarda-roupa em apartamento

Da Redação

Um morador de um apartamento, que fica no 16º andar, levou um susto ao encontrar uma cobra no interior de seu guarda-roupa, em Goiânia, Goiás. O caso foi registrado no último domingo (15).

O homem se deparou com a serpente quando pegava uma camiseta dentro da gaveta. Ele notou que havia algo cilíndrico de uma cor diferente e, ao colocar a mão, percebeu que a 'moradora indesejada' começou a se mexer.

O morador chamou a esposa para ver e, na sequência, trancaram o quarto e chamaram os bombeiros. Os militares chegaram no local e notaram que se tratava de uma jiboia.

O animal, que é criado em cativeiro, pertence a um vizinho do mesmo condomínio. Após o resgate ser concluído, a serpente foi entregue ao proprietário.