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Morador é devorado por piranhas dentro de rio em pleno Dia das Mães

Partes do tecido muscular e da face da vítima haviam sido consumidas pelos peixes

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 18:45:46 Editado em 11.05.2026, 18:45:42
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Morador é devorado por piranhas dentro de rio em pleno Dia das Mães
Autor O desaparecimento ocorreu em uma área de balsas frequentada por banhistas - Foto: Foto: Reprodução/Redes sociais

Um homem foi encontrado morto com partes do corpo consumidas por piranhas após desaparecer em um rio no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus (AM), no último domingo (10), durante as celebrações do Dia das Mães.

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O desaparecimento ocorreu em uma área de balsas frequentada por banhistas. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foram acionadas para realizar buscas subaquáticas na região e, durante a operação, localizaram o corpo em avançado estado de destruição. Partes do tecido muscular e da face da vítima haviam sido consumidas pelos peixes.

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O corpo segue no Instituto Médico Legal de Manaus, na Zona Norte da capital, sem identificação. As autoridades orientam que pessoas com parentes desaparecidos nas últimas 24 horas procurem a unidade para auxiliar no processo de identificação.

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A Polícia Civil do Amazonas aguarda o resultado da necropsia para determinar as circunstâncias da morte. Os investigadores buscam esclarecer se o homem morreu afogado antes de ser atacado pelas piranhas ou se os ferimentos provocados pelos peixes tiveram alguma participação no óbito. O caso segue sob investigação.

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