Morador do Japão gasta mais de R$120 mil para se 'transformar' em lobo

Sem se identificar, o comprador falou com a imprensa local e contou que se apaixonou por lobos quando era criança

Um morador do Japão gastou 3 milhões de Ienes japoneses (equivalente a R$ 123.415,66) para se "transformar" em um lobo. O homem entrou em contato com uma empresa especialista na fabricação de fantasias ultra realistas de animais e explicou o que queria, fazendo reuniões com equipes e analisando imagens de animais.

Sem se identificar, o comprador falou com a imprensa local e contou que se apaixonou por lobos quando era criança e os via em desenhos animados. Ele disse, ainda, que descobriu que poderia comprar uma fantasia realista após ver reportagens na televisão.

"Quando eu fiz a última prova e fiquei impressionado com a minha transformação. Foi o momento no qual meu sonho se tornou realidade", disse em entrevista ao jornal Hindustan Times. "A peça tem aberturas para ventilação e conforto e permite que o usuário a coloque sem qualquer ajuda. Isso mostra que os designers prestaram atenção ao nosso conforto", afirmou.

A empresa responsável pela produção da fantasia foi a Zeppet, a mesma que em maio de 2022 fez uma roupa de R$ 75 mil para que outro japonês se transformasse em um cão da raça Collie.

