Da Redação

Morador destrói carro estacionado em frente à casa dele

Um homem ficou zangado ao notar que havia um veículo estacionado em frente a sua garagem, então, ele pegou uma enxada e destruiu o automóvel com o objeto. Além disso, o morador deixou um bilhete escrito: "Chama a polícia". O caso aconteceu na última terça-feira (5), em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul.

continua após publicidade .

De acordo o infrator, ele "ficou irritado" com o proprietário do automóvel, pois vários carros ficam estacionados em frente ao imóvel dele. Por conta disto, "perdeu a cabeça", pegou a enxada e danificou o veículo.



A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência. Conforme os agentes, o homem, de 45 anos, quebrou o para-brisa do carro com a ferramenta. O indivíduo deve responder pelo crime de dano.

continua após publicidade .

A polícia também recebeu a informação de que o homem estaria portando uma arma de fogo, mas os agentes não a encontraram. A enxada usada no crime foi apreendida.

A PM encaminhou o infrator para a delegacia de Polícia Civil (PC).