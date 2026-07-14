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NOVO MILIONÁRIO

Morador de SP crava as cinco dezenas da Quina e ganha R$ 1,4 milhão

Uma aposta de Almirante Tamandaré (PR) acertou a quadra e levou quase R$ 10 mil para casa

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 08:25:19 Editado em 14.07.2026, 08:27:45
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Morador de SP crava as cinco dezenas da Quina e ganha R$ 1,4 milhão
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (13), o concurso 7064, e premiou apostadores com R$ 1,4 milhão para quem acertou 5 dezenas, que foram 15, 24, 29, 53, 60.

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Apostas premiadas com 5 dezenas:

Guaruja/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 32 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.718,45.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2400 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 123,40.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 64088 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,62.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (14), é de R$ 5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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