Morador de SP crava as cinco dezenas da Quina e ganha R$ 1,4 milhão
Uma aposta de Almirante Tamandaré (PR) acertou a quadra e levou quase R$ 10 mil para casa
A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (13), o concurso 7064, e premiou apostadores com R$ 1,4 milhão para quem acertou 5 dezenas, que foram 15, 24, 29, 53, 60.
📰 LEIA MAIS: Frio ganha força no Paraná, mas já tem data para dar trégua; saiba quando
Apostas premiadas com 5 dezenas:
Guaruja/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 32 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.718,45.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2400 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 123,40.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 64088 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,62.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (14), é de R$ 5 milhões.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.