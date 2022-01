Da Redação

Morador de SC volta da pescaria e descobre estar milionário

Um morador de Papanduva, no Norte de Santa Catarina, estava pescando quando foi comunicado que ganhou um prêmio milionário. O momento em que ele recebeu a informação foi registrado em vídeo e publicado na quinta-feira (30) pela irmã nas redes sociais.

Valmir José Schermach, conhecido como Didi, ganhou R$ 1 milhão ao acertar as 20 dezenas do seu título de capitalização em um sorteio realizado na quarta-feira (29).

No vídeo, as pessoas que estavam junto com o ganhador comemoravam e comentaram que ninguém estava conseguindo localizá-lo e nem entrar em contato com o homem.

"Não tá acreditando, homem?", questiona uma mulher.

A irmã Valdirene Schermach também compartilhou as imagens que mostram Didi saindo do meio da mata e a vibração das pessoas com a notícia.

"Você tá sem acreditar ainda, mas é a realidade", escreveu na rede social. Em seguida, é possível ver que ele entendeu o que havia acontecido e, então, comemorou.

Veja o momento que Valmir descobriu que ganhou o prêmio milionário:

Veja o momento que Valmir descobriu que ganhou o prêmio milionário:





Com informações: g1