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CRIME SEXUAL

Morador de rua estupra duas mulheres após ameaça com facão; ele foi preso

Vítimas conseguiram fugir nuas e pediram ajuda a um motorista de aplicativo que passava pela via

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 19:39:24 Editado em 03.07.2026, 19:39:19
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Morador de rua estupra duas mulheres após ameaça com facão; ele foi preso
Autor Imagem ilustrativa - Foto: Pexels

Um homem em situação de rua, 42 anos, foi preso em flagrante suspeito de estuprar duas mulheres, de 20 e 21 anos, em Sobradinho (DF). Ele foi localizado a poucos metros do local do crime após as vítimas conseguirem fugir e pedir ajuda a um motorista. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (02).

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Segundo o relato das vítimas, elas voltavam do trabalho e decidiram ir a pé da rodoviária até em casa porque um dos ônibus não passou. Em uma área de mata, foram abordadas pelo suspeito, que anunciou o assalto armado com um facão. Ele pediu dinheiro, celulares e joias.

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Como as jovens não tinham celulares, o homem as ameaçou, obrigou que tirassem os óculos e as roupas e cometeu os abusos sexuais. Elas conseguiram fugir nuas e pediram ajuda a um motorista que passava pela via.

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e localizou o suspeito. Ao se aproximarem, ele se escondeu e disse que “não tinha estuprado ninguém” antes mesmo de os policiais mencionarem o motivo da abordagem. A polícia entendeu que o homem se incriminou e caiu em contradição. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O caso segue sob investigação.

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