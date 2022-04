Da Redação

Morador de rua diz que mulher o convidou para 'brincar'

O morador de rua que foi espancado por um personal trainer na última quarta-feira (9) em Planaltina (DF), relatou, em depoimento à Polícia Civil, que foi convidado pela mulher do profissional de educação física para "brincar" e que ela o convenceu a entrar no carro onde os dois foram flagrados tendo relações sexuais.

A agressão está sendo investigada pela 16ª Delegacia de Polícia como "legítima defesa de terceiros", considerando que a ação teria sido motivada por uma suspeita de estupro. De acordo com as informações do site Metrópoles, a esposa e a sogra do agressor saíram de casa com o intuito de ajudar o homem em situação de rua. Na sequência, as duas teriam se separado.

Preocupado, o marido foi procurar pela esposa, já que não conseguiu contato por telefone. Durante as buscas, ele localizou o carro da companheira estacionado e, ao se aproximar, a flagrou com um morador de rua dentro do veículo. Eles estavam fazendo sexo.

O educador físico teria entrado no carro e começado a agredir o homem. Uma câmera de segurança registrou todo o fato. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Informações do UOL.