Monumento é coberto com camisinha gigante para divulgação de série

As jogadas de marketing utilizadas para chamar a atenção do público não têm limites. Na última quinta-feira (21/9) estreou na Netflix a quarta e última temporada da aclamada série Sex Education. E para marcar o momento e fazer a divulgação da produção, a plataforma simplesmente cobriu o famoso Obelisco com uma camisinha cor-de-rosa. O monumento é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Buenos Aires, na Argentina.

Para o vídeo de divulgação da ação foi usada animação gráfica, mas ainda assim o preservativo gigante deu o que falar nas redes sociais. Confira:

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o Obelisco é coberto. Já ocorreram campanhas de prevenção a DSTs que usaram estratégias semelhantes. Datas festivas de jogos universitários olímpicos, por exemplo, também recorreram a cores de bandeiras para enfeitar o local.

"Sex education" narra as descobertas sexuais de adolescentes, que passam a tirar dúvidas com o jovem Otis, que monta uma clínica clandestina para resolver os problemas dos colegas.



