'Monstro da zona leste': homem é preso em SP suspeito de estuprar adolescente e divulgar vídeo

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*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis, como violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um homem suspeito de estuprar uma adolescente, filmar o crime e divulgar o vídeo nas redes sociais foi preso na segunda-feira, 14, na região da Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo.

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A investigação começou após uma denúncia de que Nicolas Archanjo Silva, de 21 anos, conhecido como "monstro da zona leste", praticava crimes e os divulgava em uma plataforma na internet.

A defesa de Nicolas não foi localizada pelo Estadão. O espaço segue aberto.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que o homem foi identificado como autor de crimes como estupro de vulnerável, maus-tratos a animais, entre outros delitos.

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Nicolas era alvo de um mandado de prisão temporária e foi preso por policiais do 67° Distrito Policial, do Jardim Robru, que investiga o caso. Ele permanece à disposição da Justiça.

O suspeito passou por audiência de custódia na terça-feira, 15. A Justiça não identificou irregularidades no cumprimento do mandado e manteve a prisão.