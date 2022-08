Monkeypox: ator compartilha fotos de evolução das feridas; Veja

Da Redação

O ator pornô norte-americano Silver Steele recebeu o diagnóstico de varíola dos macacos no início de julho e decidiu compartilhar a evolução da doença em suas redes sociais.

O morador da cidade Houston, no Texas, Steele conta que sentiu os primeiros sintomas por volta do dia 11 de julho, quando pequenas manchas brancas parecidas com espinhas começaram a aparecer ao redor da boca dele. “Achei que fossem queimaduras de navalha”, afirmou em seu perfil pessoal.

Em seguida, as manchas foram se transformando em grandes e dolorosas bolhas vermelhas. “Nem todo mundo apresenta sintomas exatamente da mesma maneira, mas me disseram que o meu caso é um exemplo ‘clinicamente perfeito'”, publicou em seu Instagram.

Nas postagens, Steele pede que as pessoas mais solidárias com àqueles que se infectaram e que não os discriminem. “Só estou pedindo a todos que sejam um pouco mais compassivos e entendam que, se é difícil olhar de fora [para as feridas que ele tinha na boca], imagine como é tê-las”, afirmou.

fonte: Reprodução Instagram

Varíola dos macacos

Além das feridas, a monkeypox causa dores no corpo, febre, inchaços e linfonodos. Outros sintomas são exaustão, calafrios e dor de cabeça.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que a doença é transmitida, principalmente, pelo contato com os fluídos corporais de lesões na pele ou nas superfícies internas de mucosas, como a boca e a garganta. Também pode ocorrer a contaminação por gotículas respiratórias ou objetos que tenham sido usados por um paciente.

Um estudo sobre o surto atual divulgado em julho afirma que 95% das infecções ocorreram durante o contato sexual, ainda assim a doença não é considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST), pois ainda não foi encontrado vírus ativo no sêmen dos pacientes.

