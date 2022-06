Moderna: vacina alterada produz resposta imune à Ômicron mais forte que a original

(via Agência Estado)

A Moderna informou nesta quarta-feira, 8. que uma dose de reforço da vacina modificada contra a covid-19 forneceu uma resposta imune mais forte do que o imunizante original da empresa contra a variante Ômicron do coronavírus em um novo estudo.

A farmacêutica americana afirmou que enviará dados preliminares da pesquisa aos reguladores de saúde dos Estados Unidos nas próximas semanas, com a esperança de disponibilizar a dose de reforço modificada no final do verão no Hemisfério Norte.

Os pesquisadores descobriram que os níveis de anticorpos neutralizantes contra a Ômicron entre as pessoas que receberam a vacina modificada foram 1,75 vezes maiores do que nas pessoas que receberam uma dose de reforço da vacina original.

O estudo não mediu a eficácia da injeção de reforço modificada - se realmente reduz o risco de doença causada pela Ômicron. A empresa divulgou os resultados em um comunicado de imprensa. Os dados não foram publicados em uma revista médica revisada por pares. Fonte: Dow Jones Newswires.