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Moderna anuncia teste para vacina revolucionária contra o ebola

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 15:21:00 Editado em 04.08.2026, 15:30:58
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As ações da Moderna receberam um impulso nos EUA depois que a farmacêutica norte-americana anunciou que vacinou os primeiros participantes em um ensaio clínico de fase inicial para avaliar a segurança de sua candidata a vacina contra o Ebola, mRNA-1469.

Conduzido em três locais no Canadá, o ensaio de Fase 1 avaliará a tolerabilidade e a resposta imunológica do ativo em cerca de 80 adultos saudáveis.

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A vacina da Moderna tem como alvo o ebolavírus Bundibugyo (BDBV), uma das quatro espécies de Ebola, que se espalha através do contato com sangue ou fluidos corporais infectados.

A atualização surge enquanto um surto de BDBV se espalha pela República Democrática do Congo. O surto de BDBV é agora o maior surto de Ebola registrado no país, o vírus atingiu cinco províncias nos últimos dois meses, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Dos 3.605 casos confirmados, quase metade se mostrou fatal.

Enquanto a Merck, concorrente do setor, já tem uma vacina contra o Ebola no mercado, não existe tal imunização para o BDBV, posicionando a Moderna para se tornar a primeira grande farmacêutica a atender uma necessidade não atendida.

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Esse potencial é o que parece estar elevando as ações. A Moderna subia 4% em Nova York, por volta das 15h05 (de Brasília).

O ensaio faz parte de uma colaboração expandida com a Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI, em inglês), uma fundação global que fornece até US$ 50 milhões em financiamento. No mês passado, o Reino Unido se tornou o primeiro país a autorizar ensaios clínicos de Fase 1 para uma candidata a vacina BDBV desenvolvida pela Universidade de Oxford e apoiada pela CEPI.

A reação do mercado financeiro pode ser prematura. A Fase 1 é extremamente inicial no processo de desenvolvimento, marcando o início dos testes em humanos. Os ensaios das Fases 2 e 3 testarão a eficácia da candidata em grupos progressivamente maiores de pessoas e identificarão efeitos colaterais raros.

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A oportunidade de receita também é incerta. Se a vacina for licenciada com sucesso, a Moderna se comprometeu a fornecer um mínimo de 500.000 doses a preços acessíveis para países de baixa e média renda. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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SAÚDE/EBOLA/VACINA/MODERNA/TESTE/ANÚNCIO
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