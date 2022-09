Modelo trans brasileira vence concurso mundial de beleza na Itália

Da Redação

A modelo brasileira Victoria Fernandes, de 29 anos, foi eleita Miss T Word 2021, concurso de beleza trans realizado em Bréscia, na Itália, no último fim de semana. No mundo da moda desde 2013, este é o primeiro título deste nível da mineira.

Devido à pandemia de Covid-19, a última edição do MTW ocorreu em 2019 e voltou a acontecer apenas neste ano. Desta forma, também foram coroadas a modelo de Sorriso, no Mato Grosso, Bella Valentina, como "Miss T World 2020"; e a modelo tailandesa Valunpath Loysanun como "Miss T World 2022".

Segundo Victoria, o objetivo do concurso mundial é exaltar a beleza da mulher trans, além de trazer visibilidade para artistas, estilistas, maquiadores e diversos outros profissionais da comunidade LGBTQIA+.

"A importância de ganhar esse título é trazer visibilidade para as transexuais. Mostrar que também podemos ocupar um espaço e uma posição na sociedade, pois estamos cansadas de ser marginalizadas".





Frustação

A conquista, porém, quase não aconteceu. Victoria estava decidida a não participar de mais nenhum concurso, por estar muito frustrada com os resultados e as grandes injustiças.

"Pensei em nunca mais participar de concurso algum, mas queria muito poder representar a minha comunidade trans de uma forma limpa e justa, e também ser uma inspiração e dar coragem para muitas meninas não desistirem dos seus sonhos".

Faltando apenas três meses para o MTW de 2022, a modelo decidiu entrar na competição.

"Em um concurso mundial como esse, eu precisaria de seis meses de preparação, no mínimo. Eu estava decidida a não participar de nada, mas algo me dizia 'vai que esse ano é seu!'. Então comecei todo um trabalho em conjunto com a minha equipe de cabeleireiro, maquiador, estilista e personal trainer.

Apesar do tempo curto, o trabalho foi compensado com o primeiro lugar.

"Ganhar o MTW é um sentimento indescritível. So quem vive aquele momento sabe. Quando se está de mãos dadas com a outra concorrente é uma mistura de ansiedade, felicidade e medo por estar tão perto de alcançar um sonho e talvez perdê-lo. Mas esse ano foi diferente e eu ganhei"





Fonte: Informações g1.

