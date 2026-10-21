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Modelo que desapareceu em Pinheiros fala pela 1ª vez após ser encontrada

Escrito por Ana Magalhães (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A modelo Dandara Couto, de 27 anos, falou pela primeira vez sobre seu estado de saúde após ficar três dias desaparecida em São Paulo no início de outubro. A jovem publicou nesta quarta-feira, 20, em seu perfil no Instagram, um vídeo em que aborda o assunto.

Na publicação, Dandara agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu nos últimos dias e afirmou que está sendo acolhida pela família. "Agora eu estou bem. (...) Estou no acolhimento de toda a minha família, principalmente da minha mãe, que foi a primeira pessoa que percebeu o meu sumiço e que eu não estava muito bem", declarou.

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A modelo também informou que está recebendo acompanhamento de profissionais especializados, mas preferiu não dar detalhes sobre o período em que ficou desaparecida. "Saúde mental é importante, sim. Muitas coisas aconteceram, mas agora é ir para próxima", afirmou.

Desaparecimento

Dandara desapareceu em 5 de outubro, após ser vista pela última vez em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Na ocasião, a modelo havia saído para fazer tranças no cabelo, mas não chegou ao estabelecimento onde tinha um horário agendado.

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Diante da falta de notícias, familiares e amigos passaram a divulgar fotos e informações sobre a modelo nas redes sociais, na tentativa de localizá-la. As atrizes Isis Valverde e Alice Wegmann também compartilharam o caso em seus perfis, ampliando a mobilização.

Dandara foi encontrada no dia 7 de outubro. A informação foi confirmada pelo assessor da modelo, Thiago Miguel.

Dandara atua como modelo entre o Brasil e o Chile. Ela é representada pela Mega Model no Brasil e pela Elite Model no Chile.

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Ela já participou de desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW) e trabalhou para marcas como Corona, Intimissimi e Garage Rio, além de campanhas e projetos no Brasil e no exterior.

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