Modelo de site adulto gasta R$1,3 mi para ter maiores lábios do mundo

Ela ainda espera alterar mais sua aparência passando por uma cirurgia de remoção de costela

Uma modelo do Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto, afirma que gastou 200 mil libras (cerca de R$ 1,3 milhão) para ter os maiores lábios do mundo. Sofia Lips mora em Manchester, na Inglaterra, e investe em aplicações a cada dois meses.

Conforme informações do The Sun, ela já tem em torno de 100 ml aplicados na região. “Ter os maiores lábios do Reino Unido é apenas um título que me foi dado, mas eu adoro tê-los. E agora quero os maiores lábios do mundo. Faço preenchimentos regulares e às vezes eu me aplico”. A modelo conta que cirurgia plástica é o seu “hobby”.

Além dos lábios, também já fez dois aumentos de mama, duas aplicações de silicone nos glúteos e um transplante de cabelo. “Adoro poder mudar o que não gosto em mim e ser minha própria criação. Sempre quis ter seios grandes e uma bunda enorme para combinar”.

Sofia também planejou fazer a terceira aplicação nos glúteos, mas afirma ter sido proibida por seu cirurgião atual de fazer qualquer outra plástica. “Ele disse que estou fazendo muito, então terei que esperar até o ano que vem para ver a possibilidade.

Também me disseram que não tenho gordura suficiente para fazer isso agora, então tenho que esperar cinco meses para ver como ficarei”.“Terei que procurar outro cirurgião enquanto isso, mas estou tentando comer bastante quando posso – mas é difícil conseguir engordar”. Ela afirma que a cirurgia dos glúteos foi a mais dolorosa até o momento, pois não conseguiu se sentar por 15 semanas.

A modela ainda espera alterar mais sua aparência passando por uma cirurgia de remoção de costela. “Eu realmente não penso muito antes de qualquer procedimento e raramente tenho alguma preocupação. Talvez um dia eu acorde e decida parar com tudo, mas, por enquanto, eu adoro isso”.

