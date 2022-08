Modelo casado com 8 mulheres tem casa pichada: 'Família do demônio'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arthur utilizou uma rede social para desabafar sobre o caso

Arthur Urso, conhecido por ter oito esposas, teve o muro de sua mansão pichado, em João Pessoa, Paraíba, e utilizou seu perfil oficial do Instagram para falar sobre o caso. A frase escrita no muro da mansão chama os moradores de "família do demônio" e ordena que eles se mudem.

continua após publicidade .

"Hoje foi um dia triste, após acordar e abrir a porta para a equipe de obra, me deram a notícia de que o muro da mansão estava pichado! Vou descobrir quem fez isso e tomarei as medidas cabíveis", escreveu Urso em publicação no Instagram.



"Não estou fazendo nada de errado ao construir um lar para mim e para as minhas esposas. Só queremos viver em paz! Consideramos justa toda forma de amor", conclui.

continua após publicidade .

Urso tem o objetivo de transformar sua residência, que fica em um terreno de 700 metros quadrados, em um imóvel nos moldes da "mansão da Playboy", idealizado por Hugh Hefner, criador da revista masculina. Por conta disso, a mansão está passando por uma reforma.



O projeto é ambicioso. "Só a parte decorativa e a sonorização vão custar R$ 1 milhão. Isso sem incluir a estrutura", contou Urso em entrevista ao jornal Extra.



O modelo é casado com Luana Kazaki, mas, segundo ele, os dois tomaram a decisão de aumentar o número de pessoas no relacionamento. Ele pediu a mão das outras mulheres, que aceitaram e realizaram um casamento simbólico. Eles "oficializaram" a união para celebrar o "amor livre", além do posicionamento contra a monogamia.

Siga o TNOnline no Google News