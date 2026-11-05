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Modelo brasileiro é achado morto no apartamento que morava na França

Segundo a família, ele não fazia contato com amigos e familiares desde 23 de outubro

Escrito por Da Redação
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Modelo brasileiro é achado morto no apartamento que morava na França
Autor Foto: Reprodução/Redes Sociais

O modelo e estilista brasileiro Rafael Pereira Modesto, de 39 anos, foi encontrado morto no sábado, 31, no apartamento onde morava, em Paris, na França. Segundo a família, ele não fazia contato desde 23 de outubro.

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Natural de Uberlândia, em Minas Gerais, Rafael vivia em Paris havia muitos anos. Os familiares tentam arrecadar dinheiro para custear o traslado do corpo ao Brasil.

O Estadão entrou em contato com Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e aguarda retorno.

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Segundo a cunhada do modelo, Mariana Palomino, os parentes ficaram sem informações e passaram a entrar em contato com amigos dele em Paris, que acionaram as autoridades francesas.

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"Recebemos a notícia mais dolorosa. Ele havia sido encontrado sem vida no apartamento onde morava", disse ela, em relato publicado nas redes sociais.

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A família não tem informações oficiais sobre a causa da morte de Rafael.

Mariana contou ainda que os familiares têm cuidado de toda a burocracia e dos procedimentos necessários para o traslado do corpo ao Brasil. Segundo ela, os custos devem ficar em torno de R$ 50 mil.

Até o momento, foram arrecadados R$ 9 mil em doações via Pix. "Não conseguimos arcar com todo o valor. (...) Tudo que a gente quer é trazer o Rafael de volta para que ele possa ter uma despedida junto com a nossa família", disse.

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Fonte: Agência Estado

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