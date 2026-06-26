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VÍTIMA DO DESASTRE

Modelo brasileira morreu durante terremoto na Venezuela, confirma família

A informação foi divulgada por familiares por meio de redes sociais nesta sexta-feira (26)

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 22:20:40 Editado em 26.06.2026, 22:20:34
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Modelo brasileira morreu durante terremoto na Venezuela, confirma família
Autor A modelo morava com o namorado venezuelano há dois meses em La Guaira, a cerca de 25 km da capital Caracas - Foto: REPRODUÇÃO/THIAGOBYNAEUROPA/INSTAGRAM

A brasiliense Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, é uma das vítimas do terremoto que atingiu a Venezuela na noite da última quarta-feira (24). A informação foi divulgada por familiares por meio de redes sociais nesta sexta-feira (26).

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Segundo o irmão de Vanessa, Thiago Nogueira, a modelo estava na cidade costeira de La Guaira, uma das áreas mais atingidas pelos terremotos, no momento da tragédia.

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A modelo morava com o namorado venezuelano há dois meses em La Guaira, a cerca de 25 km da capital Caracas.

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"Foi viver a sua vida, como sempre fez, mas infelizmente uma fatalidade ocasionada pelos terremotos na Venezuela, tirou essa pessoa maravilhosa do nosso meio", escreveu seu irmão.

O Itamaraty confirmou a morte de uma cidadã e um cidadão brasileiros na quarta-feira (24), mas a identidade das vítimas não foi informada. Ainda não há informações oficiais de que Vanessa é uma das vítimas confirmadas pelo Itamaraty.

O Ministério das Relações Exteriores disse que segue acompanhando a situação e que está prestando assistência consular às famílias das vítimas.

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Até o momento, as informações apontam que 920 pessoas morreram. Os feridos chegam a 3.360, 172 pessoas continuam presas sob os escombros e mais de 4.000 estão desalojadas.

O governo brasileiro mandou um avião com uma equipe de busca e resgate para auxiliar na ajuda às vítimas. A missão é composta por 44 pessoas e 12 toneladas de equipamentos.

Um segundo voo sairá na manhã deste sábado (27) para reforçar o atendimento às vítimas dos terremotos. A aeronave levará uma Unidade Avançada de Trauma do Hospital de Campanha da Marinha do Brasil, militares para operar o hospital e purificadores de água.

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A operação, autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integra o esforço internacional de assistência humanitária às populações afetadas pelos tremores e atende a pedido do governo venezuelano.

O voo transportará 48 militares da Marinha do Brasil, que operarão o hospital de campanha. Levará também 100 purificadores de água com painel solar (capacidade de tratamento 5.000 litros/dia cada), que serão doados à defesa civil venezuelana.

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assistência humanitária Notícias Brasil TERREMOTO Vanessa Zacarias Venezuela
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